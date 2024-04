Fransman Grégoire wint voorlaatste etappe in Baskenland

De voorlaatste etappe in de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Romain Grégoire. De Franse renner van Groupama-FDJ was na ruim 175 kilometer de sterkste van een grote groep.

Grégoire bleef in de sprint de Venezolaan Orluis Aular (Caja Rural) en de Duitser Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) nipt voor. De Deen Mattias Skjelmose van Lidl-Trek blijft leider, maar zag Schachmann in het algemeen klassement naderen tot op twee seconden.

De Spanjaard Mikel Landa moest tijdens de rit naar Amorebieta-Etxano de strijd staken na een valpartij. Zijn ploeg Soudal Quick-Step liet weten dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Ploeggenoot Gil Gelders moest ook opgeven.

Een dag eerder haakte met Remco Evenepoel al een andere ploeggenoot af. De Belg was betrokken bij een zware valpartij en hield daar een gebroken sleutelbeen aan over. Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) brak niet alleen zijn sleutelbeen en meerdere ribben, maar na verder onderzoek werden ook een longkneuzing en een longontsteking geconstateerd.

De Ronde van het Baskenland eindigt zaterdag in Eibar. De slotrit kent een aantal pittige klimmetjes.