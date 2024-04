Roglic komt met de schrik vrij na zware val in Baskenland

Wielrenner Primoz Roglic heeft geen breuken opgelopen tijdens de zware valpartij in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. Dat laat zijn ploeg Bora-hansgrohe weten op sociale media.

De 34-jarige Sloveen ging in de leiderstrui in een afdaling naar de grond, net als onder anderen Jonas Vingegaard. Roglic leek behoorlijk aangeslagen, stapte in de ploegleiderswagen en gaf op. De fysieke schade valt uiteindelijk mee.

Vingegaard hield aan de valpartij een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben over. Ook Remco Evenepoel brak zijn sleutelbeen. De Belg heeft bovendien een breuk in zijn schouderblad.