Van Aert liep ook gekneusde long op door val, herstel gaat goed

Wout van Aert heeft aan zijn zware crash in Dwars door Vlaanderen ook een gekneusde long overgehouden. Dat maakte zijn team Visma – Lease a Bike vrijdag bekend tijdens een persmoment voorafgaand aan Parijs-Roubaix. Het herstel van de Belgische renner verloopt volgens zijn ploeg wel goed.

Van Aert was op 27 maart een van de slachtoffers bij de valpartij in Dwars door Vlaanderen. Het was al langer bekend dat hij daarbij naast zware schaafwonden ook breuken had opgelopen in een sleutelbeen, het borstbeen en meerdere ribben. Die blessures zorgden ervoor dat de 29-jarige Belg een streep moest zetten door de rest van het voorseizoen, waaronder Parijs-Roubaix van zondag.

Ondertussen is duidelijk dat Van Aert bij zijn crash ook een gekneusde long heeft opgelopen. “Dat bemoeilijkt zijn ademhaling”, vertelde Merijn Zeeman, de afscheidnemende sportieve baas van Visma – Lease a Bike, vrijdag in het rennershotel in Compiègne. Zeeman, die eerder deze week werd benoemd tot nieuwe algemeen directeur van AZ, wist verder wel te melden dat het herstel van Van Aert goed verloopt. “De grote wond op zijn rug ziet er al een stuk beter uit.”

Voorlopig bestaat de mogelijkheid nog steeds dat Van Aert binnen een maand alsnog van start gaat in de Ronde van Italië, van 4 tot en met 26 mei. Onderzoeken de komende weken moeten daar uitsluitsel over geven. “Het is nog iedere dag afwachten. Zien hoe alles evolueert, en hoelang Wout eruit zal liggen”, aldus Zeeman.