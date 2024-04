Van der Poel ziet gevaar in chicane bij Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel is dieper ingegaan op de omstreden U-bocht die de organisatoren van wielerklassieker Parijs-Roubaix hebben ingebouwd voor het Bos van Wallers. De Nederlander is er zeker van dat de parcoursaanpassing voor problemen gaat zorgen.

“Kijk, het is goed dat ze iets anders proberen. Maar naar mijn mening is die chicane niet de manier waarop het moet gebeuren”, zei Van der Poel in aanloop naar de wedstrijd zondag. “Volgens mij wordt het juist nog gevaarlijker.” Hij is met name bang dat het remmen en het maken van een scherpe bocht lastig zal zijn met zoveel renners.

Met de ingebouwde chicane hoopt de organisatie het peloton te vertragen bij de beruchte kasseistrook. De laatste tijd zijn er meerdere grote valpartijen geweest in het wielrennen en dat wil de organisatie voorkomen. Donderdag nog gingen er meerdere renners hard onderuit in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland.

Ondanks dat is Van der Poel, die Parijs-Roubaix vorig jaar won, niet blij met de nieuwe maatregel zondag. Op X liet hij donderdag al zijn ongenoegen uit: “Is dit een grap?”, zo schreef hij.

Vrijdag zei Van der Poel wel dat de renners zelf uiteindelijk het grootste risico vormen tijdens een wedstrijd. “Wij nemen de risico’s. Dat het is grootste probleem, Iedereen wil op hetzelfde moment voorin zitten en dat is gewoon onmogelijk. En ik doe er zelf ook aan mee.”

De 29-jarige Van der Poel wil zondag zijn titel verdedigen in de Noord-Franse klassieker. Hij is de grote favoriet. Afgelopen zondag won hij nog de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer.