Verstappen laat Red Bull binnen in natte training Suzuka

Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Japan niet in zijn Red Bull gestapt. De drievoudig wereldkampioen bleef binnen omdat het regende op het circuit van Suzuka.

Dertien Formule 1-coureurs durfden het aan om een aantal rondjes te rijden op het natte asfalt. Zeven lieten een tijd noteren. De Australiër Oscar Piastri van McLaren was de snelste met een tijd met 1.34,725. Mercedes-rijder Lewis Hamilton klokte de tweede tijd (1.35,226).

Veel actie was er niet te zien voor het massaal opgekomen Japanse publiek. Veel teams zagen het nut niet in van rijden in de regen. De kans op schade is groot en bovendien was het lastig om de juiste band te kiezen. Het regende niet hard genoeg om de intermediates goed te testen, maar rijden op droogweerbanden was onmogelijk.

Verstappen was wel de snelste in de eerste vrije training. De Nederlandse Formule 1-coureur is in Japan op zoek naar revanche voor zijn mislukte optreden twee weken geleden in de Grote Prijs van Australië, toen hij al vroeg uitviel met een remprobleem. Carlos Sainz van Ferrari profiteerde en won de race. Verstappen won de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Japan.