Wielrenner Vingegaard loopt ook longkneuzing op bij zware val

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft ook een longkneuzing en een longontsteking overgehouden aan een zware val in de vierde etappe van de Ronde van Baskenland. Volgens zijn Nederlandse ploeg Visma – Lease a Bike is de toestand van de Deen stabiel. Hij blijft voorlopig in een ziekenhuis.

De 27-jarige Vingegaard was donderdag betrokken bij een massale valpartij, waarbij de Belgische renner Remco Evenepoel een gebroken sleutelbeen opliep. De kopman van Visma – Lease a Bike werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij een sleutelbeen en meerdere ribben te hebben gebroken.

Vingegaard won de Tour de France in 2022 en 2023, beide keren in dienst van Jumbo-Visma, de voorloper van Visma – Lease a Bike. De komende editie van de Ronde van Frankrijk begint op 29 juni.