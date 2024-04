Zwembond ziet geen ‘aantoonbaar’ ongepast gedrag coach Faber

Zwembond KNZB spreekt coach Mark Faber vrij van “aantoonbaar grensoverschrijdend” gedrag en neemt geen specifieke maatregelen tegen hem. Dat is de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek naar opgepast gedrag. De bond neemt wel maatregelen om “communicatie, organisatie en omgangsvormen” binnen het topsportprogramma zwemmen te verbeteren en meer openheid te creëren. De bond gaat hierbij intensief samenwerken met Faber, zoals in een persbericht staat.

De KNZB startte het onderzoek na klachten over het gedrag van Faber, toen hij nog hoofdcoach was van de gehele Nederlandse zwemselectie. Afgelopen zomer had de geboren Maastrichter zijn werk als hoofdcoach al neergelegd. Volgens hemzelf was dit los van de klachten en het onderzoek. Hij is nu in Amsterdam de coach van topzwemmers Arno Kamminga, Caspar Corbeau, Tes Schouten en Kenzo Simons.