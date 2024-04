Rugbysters verliezen in Europe Championship van Spanje

De Nederlandse rugbysters hebben de derde en laatste wedstrijd in het Europe Championship verloren van Spanje. De ploeg van bondscoach Sylke Haverkorn ging in Amsterdam met 22-5 onderuit.

Nederland kreeg vroeg een try tegen en Spanje breidde met scores in de 16e en 32e minuut de voorsprong uit naar 19-0 in de rust. Brechtje Karst maakte een try voor Nederland in de tweede helft. Spanje scoorde nog uit een penalty.

Nederland had eerder gewonnen van Zweden en Portugal. Spanje moet nog de derde wedstrijd spelen tegen Zweden en kan Nederland dan passeren in de groep en zo de Europese titel grijpen in het toernooi waaraan de Six Nations-landen niet meedoen.