Van de Zandschulp geeft op in kwalificaties toernooi Monte Carlo

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Monte Carlo opgegeven. De 28-jarige Nederlander stond met 4-1 in de eerste set achter tegen de Spanjaard Jaume Munar, toen hij de partij afbrak.

Van de Zandschulp staat op de 87e plaats op de wereldranglijst en moest zich in Monte Carlo via de kwalificaties zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

De tennisser kwam donderdag nog uit in de tweede ronde van het graveltoernooi van Estoril. Daar moest hij in twee sets zijn meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Noor Casper Ruud (6-1 6-2).

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van Monte Carlo op tegen de Duitser Dominik Köpfer. Griekspoor is de nummer 25 van de wereldranglijst, de Duitser staat 52e.