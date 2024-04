Djokovic vindt coach in oud-dubbelspecialist Zimonjic

Tennisser Novak Djokovic werkt de komende tijd samen met Nenad Zimonjic, de voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Zimonjic neemt in het begeleidingsteam voorlopig de plek in van coach Goran Ivanisevic, met wie Djokovic onlangs de samenwerking beëindigde.

“We kennen elkaar al meer dan twintig jaar heel goed”, zei de Servische 24-voudig grandslamkampioen over Zimonjic, die ook captain was van het Servische Daviscupteam. “Hij is altijd als een oudere broer voor mij geweest. Een mentor, een vriend, die mij altijd probeerde te helpen als persoon en als speler”, zei Djokovic in aanloop naar de masters van Monte Carlo.

“Toen ik met Goran stopte, begon ik aan mijn voorbereiding op het gravelseizoen in Belgrado en daar was hij. We genoten echt van onze samenwerking en ik vroeg hem om een paar weken bij me te komen”, vertelde de 36-jarige nummer 1 van de wereld. “We proberen er het beste van te maken. Hij heeft me heel nuttig advies gegeven om de juiste positie te vinden als ik het net nader, want daar ben ik niet de beste in.”