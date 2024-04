Tennisser Griekspoor naar tweede ronde in Monte Carlo

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het masterstoernooi in Monte Carlo. De beste tennisser van Nederland was in drie sets te sterk voor Dominik Köpfer uit Duitsland: 7-6 (2) 4-6 6-2.

De 27-jarige Griekspoor had het in de eerste set bij vlagen lastig met Köpfer. De nummer 25 van de wereld moest in de derde game vier breakpoints wegpoetsen en verloor op 5-5 zijn service. Hij herpakte zich echter meteen met een break en won eenvoudig de tiebreak. In de tweede set nam hij een 4-2-voorsprong, maar verloor daarna vier games op rij. Die fout maakte hij niet in de derde set, waarin hij de mondiale nummer 52 nog maar twee games gunde.

Griekspoor treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Australiër Alex de Minaur, de nummer 11 van de wereld, en Stan Wawrinka uit Zwitserland. De 39-jarige Wawrinka, winnaar van drie grand slams, speelt in Monaco dankzij een wildcard.

Botic van de Zandschulp is niet actief in het hoofdtoernooi. Hij moest tijdens zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Jaume Munar in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Monte Carlo opgeven.