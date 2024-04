Tennisster Collins blijft winnen en bereikt finale Charleston

De Amerikaanse tennisster Danielle Collins verkeert nog steeds in topvorm. De winnares van de recente masters in Miami bereikte de finale van het WTA-toernooi in Charleston door de als derde geplaatste Griekse Maria Sakkari overtuigend in twee sets te verslaan: 6-3 6-3. Het was al de twaalfde zege op rij voor de 30-jarige Collins, die begin dit jaar aankondigde dat 2024 haar laatste seizoen is.

Collins, die in 2022 in de finale stond van de Australian Open, speelt zondag de finale tegen als vierde geplaatste Daria Kasatkina. De Russin versloeg in de andere halve finale de Amerikaanse toernooifavoriet Jessica Pegula: 6-4 4-6 7-6 (5).