Van der Poel moet er altijd even inkomen in Parijs-Roubaix

Voor Mathieu van der Poel voelt Parijs-Roubaix anders dan de Ronde van Vlaanderen, de koers die hij vorige week won. “Dit is niet per se een klassieker waar mijn hart sneller van gaat kloppen”, vertelde de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck kort voor de start bij de NOS. “Vlaanderen ligt me beter. Ik moet er altijd even inkomen hier. Die kasseien zijn een aanslag op je lichaam, maar als er eenmaal een schifting is vind ik het wel leuk.”

Van der Poel is goed hersteld van de inspanningen die hij vorige week leverde in Vlaanderen. “Het was een heel lastige koers, ik had wel iets meer tijd nodig om te herstellen”, vertelde hij. Vorig jaar won hij Parijs-Roubaix en ook dit jaar is hij als favoriet gestart in de Noord-Franse klassieker.

Zijn fiets is amper aangepast voor de tocht over 29 kasseistroken. “Ik heb een dubbel stuurlint en iets bredere banden. Dat is eigenlijk alles. Er zit een beetje wetenschap achter, maar ook gevoel. Het is niet de eerste keer dat we hier rijden.”