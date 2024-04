Van der Poel ook in Parijs-Roubaix klasse apart

Mathieu van der Poel heeft voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck overklaste zijn tegenstanders door er ditmaal op 60 kilometer voor de finish alleen vandoor te gaan. Vorige week won de wereldkampioen al de Ronde van Vlaanderen na een solo van 45 kilometer.

Van der Poel heeft nu zes overwinningen in zogenoemde Monumenten uit de wielersport op zijn erelijst staan. Hij won de Ronde van Vlaanderen drie keer, Parijs-Roubaix dus voor de tweede keer en was vorig jaar de beste in Milaan-Sanremo. De 29-jarige Van der Poel staat volgende week aan de start in de Amstel Gold Race maar heeft vooral zijn zinnen gezet op Luik-Bastenaken-Luik, een week later.

Drie minuten achter Van der Poel werd zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen tweede, net voor de Deen Mads Pedersen en de Duitser Nils Politt.

Kort voor de gevreesde kasseistrook Trouée d’Arenberg had Pedersen op kop van een grote groep met vrijwel alle favorieten als eerste de chicane bereikt, die het tempo moest afremmen voordat de renners het beruchte Bos van Wallers inreden. Die opzet slaagde, maar pech was er wel voor Visma’s Tim van Dijke, die meteen na de U-bocht lek reed. Diens broer Mick was wel mee toen Van der Poel versnelde. Dat gold ook voor Pedersen en Philipsen. Maar de Belg had ook een lekke band en het drietal vooraan werd ingelopen door een omvangrijke groep.

Op de kasseien van Orchies, 60 kilometer voor de finish, versnelde Van der Poel. Niemand kon volgen. Het was na zijn solo in de Ronde van Vlaanderen een nog uitdagendere manier om te winnen. Pedersen leidde de achtervolging. Maar de Deen werd ontmoedigd door Philipsen en Gianni Vermeersch, ook een ploeggenoot van Van der Poel, die in zijn wiel meereden. Binnen de kortste keren had de wereldkampioen meer dan een minuut voorsprong op vijf achtervolgers: Philipsen, Pedersen, de Zwitser Stefan Küng, Politt en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie, de verrassing van dit voorjaar.

Van der Poel moest alleen nog heel over de laatste kasseistroken komen voordat hij op het velodrome van Roubaix aan een ereronde kon beginnen. Daar was tijd genoeg voor. De marge was zo groot dat hij op het middenterrein ploeggenoot Philipsen nog kon aanmoedigen in de sprint voor de tweede plaats.