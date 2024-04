Verstappen slaat terug in Japan: beter had niet gekund

Max Verstappen kon weer glunderen na de Grote Prijs van Japan. Twee weken terug viel hij uit in Australië met een haperende Red Bull, maar zijn auto was op het circuit van Suzuka weer als vanouds dominant.

“Fantastisch om zo terug te komen en hier te winnen”, zei de drievoudig wereldkampioen in het flashinterview kort na de race. “De start was het enige wat goed moest gaan. Ik moest ervoor zorgen vooraan te blijven en dat lukte. De auto werd daarna steeds beter. De pitstops gingen goed, onze strategie klopte, het had eigenlijk niet beter gekund.”

Zijn teamgenoot Sergio Pérez was tevreden met zijn tweede plaats. “Vorig jaar reed ik hier denk ik mijn slechtste race ooit, dus het is fijn nu wel een sterke race neer te zetten”, memoreerde de Mexicaan zijn twee aanrijdingen en vroege uitvallen in Japan vorig jaar. “Ik had een goede start, maar niet goed genoeg om Max te bedreigen. Daarna moest ik pushen om Lando Norris weer terug te pakken. Op de harde band lukte dat.”