Djokovic oudste nummer 1 op mondiale tennisranglijst

Novak Djokovic is de oudste nummer 1 op de mondiale tennisranglijst van het mannenenkelspel sinds de invoering van de ranking in 1973. De Serviër is maandag 36 jaar en 322 dagen oud.

Djokovic loste de Zwitser Roger Federer af, die 36 jaar en 320 dagen oud was toen hij voor het laatst nummer 1 was.

Carlos Alcaraz uit Spanje is achter Djokovic en de Italiaan Jannik Sinner de nummer 3. Hij was eind 2022 de jongste speler in de geschiedenis die de ranking aanvoerde: 19 jaar en 131 dagen.

Tallon Griekspoor is op plek 26 de beste Nederlander. Botic van de Zandschulp staat 86e. Bij de vrouwen is Arantxa Rus op plek 53 de hoogst geklasseerde Nederlandse.