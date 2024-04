Onderzoekers noemen kwaliteit zwemwater Seine alarmerend

De kwaliteit van het water van de Seine, waarin tijdens de Olympische Spelen van Parijs moet worden gezwommen, is alarmerend. Dat zegt Surfrider Foundation, een ngo die zich onder meer bezighoudt met de waterkwaliteit in zeeën, meren en rivieren.

Van de veertien metingen die de organisatie het afgelopen halfjaar heeft uitgevoerd onder de bruggen Alexandre-III en Alma, waar de triatlon en het openwaterzwemmen plaatsvinden, hebben dertien metingen waarden opgeleverd die “boven of ver boven” de drempelwaarden liggen die voor zwemmen worden aanbevolen.

Uit het onderzoek blijkt dat de concentraties E.coli en enterokokken regelmatig veel hoger liggen dan de Europese zwemrichtlijn uit 2006 en de schalen van de zwem- en triatlonfederaties voorschrijven. Wel moet worden vermeld dat de resultaten een periode betreffen waarin zwemmen in de Seine niet is toegestaan. Het is de bedoeling dat de rivier die dwars door Parijs stroomt in de zomermaanden toegankelijk is voor het grote publiek.

Eerder hadden analyses van de stad Parijs, in bezit van persbureau AFP, al aangetoond dat tussen juni en september 2023 geen van de veertien Parijse waterbemonsteringspunten een voldoende kwaliteitsniveau had bereikt op basis van de Europese richtlijnen.