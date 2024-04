Lavreysen zoekt goede gevoel in laatste wedstrijd voor de Spelen

Na een door ziekte misgelopen optreden in Hongkong hoopt baanwielrenner Harrie Lavreysen vanaf vrijdag tijdens het Nations Cup-weekend in Canada nog één keer een goed gevoel uit wedstrijden te halen. Daarna bestaat zijn programma alleen nog uit trainingen tot de Spelen in Parijs. Lavreysen (27) streeft daar naar olympisch goud op drie onderdelen.

“Hongkong was een belangrijk piekmoment. Maar door een voedselvergiftiging heb ik daar niet kunnen doen wat ik wilde”, vertelde hij vanuit Milton, waar de baanrenners sinds maandag verblijven. “Dit toernooi heeft nu toch iets meer prioriteit gekregen. Het is fijn om nog even goed te presteren voordat het die laatste honderd dagen tot de Spelen alleen maar trainen is.”

Lavreysen neemt vrijdag deel aan de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het drietal is regerend wereld- en olympisch kampioen, maar kwam in Hongkong met vervanger Daan Kool voor Lavreysen niet eens door de kwalificaties. Tot grote zorgen leidde dit niet bij Lavreysen. “Al is er wel het besef dat dit kan gebeuren. Beter daar dan in Parijs.”