Ten Dam gaat aan de slag als bondscoach gravelwielrenners

Laurens ten Dam gaat aan de slag als bondscoach van de Nederlandse gravelwielrenners. “Gravel is een andere tak van sport en dus niet zomaar wegwielrennen op een andere ondergrond”, laat de oud-wielrenner weten. ” Ik ben erg blij dat de KNWU mij heeft gevraagd en ben gemotiveerd om het Nederlandse gravelen naar het volgende niveau te brengen.”

De Nederlandse wielrenunie ziet ‘gravelen’ steeds populairder worden. In 2021 vond het eerste NK op onverharde wegen plaats. Een jaar later begonnen de NL Gravel Series. Afgelopen jaar telde de Gravel Series 40 procent meer deelnemers bij de mannen en 10 procent meer deelneemsters bij de vrouwen vergeleken met 2022. Mathieu van der Poel, wereldkampioen op de weg en bij het veldrijden, deed al eens mee aan het WK gravel. Ook Wout van Aert, Demi Vollering, Florian Vermeersch, Lorena Wiebes en Matej Mohoric stonden daar al eens aan de start.

“We zien dat de gravelsport leeft en zien mooie verbindingen tussen de breedtesport en topsport”, zegt technisch directeur Wilbert Broekhuizen in een persbericht van de KNWU. “Er zijn de afgelopen maanden veel verschillende gesprekken gevoerd en we zien volop kansen voor de gravelsport, nationaal en internationaal. We waren op zoek naar een coach uit de gravelcommunity en met veel topsportervaring. Laurens neemt als ex-prof op de weg een bak aan kennis en ervaring met zich mee, maar daarnaast heeft hij ook als gravelbiker zijn sporen verdiend. Ik ben heel blij dat we ons topsportteam kunnen uitbreiden met Laurens als bondscoach gravel.”

Laurens ten Dam eindigde in de top tien van het eindklassement van de Tour de France en Vuelta. Hij reed drie keer de Unbound, een bekende race op gravel. Hij eindigde daar eenmaal als tweede en tweemaal als vierde.