Tennisser Alcaraz meldt zich af voor masterstoernooi Monte Carlo

Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich teruggetrokken voor het masterstoernooi van Monte Carlo. De mondiale nummer 3 heeft last van een blessure aan zijn rechteronderarm, zo meldde hij op social media.

“Ik heb tot de laatste minuut geprobeerd om te herstellen van een blessure aan de spier in mijn onderarm, maar het is niet gelukt. Ik kan niet spelen”, aldus Alcaraz op X. De 20-jarige Spanjaard wordt deze week vervangen door de Italiaan Lorenzo Sonego, die als ‘lucky loser’ aan het hoofdschema is toegevoegd.