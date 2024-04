Wielrenner Vingegaard geopereerd aan gebroken sleutelbeen

Wielrenner Jonas Vingegaard is enkele dagen na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. De ingreep is goed verlopen, meldt zijn team Visma – Lease a Bike op X.

“Hij zal de komende weken herstellen, maar het is nog niet duidelijk hoe lang zijn revalidatie gaat duren”, laat de Nederlandse ploeg verder weten. Het is dus niet te zeggen of de winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour de France op 29 juni aan de start staat van de Ronde van Frankrijk.

Vingegaard was afgelopen donderdag een van de grootste slachtoffers van een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen brak niet alleen zijn sleutelbeen, maar ook enkele ribben. Daarnaast liep hij een longkneuzing en een klaplong op. Volgens Spaanse media was dat de reden waarom Vingegaard pas dagen na de crash onder het mes kon. “Hij maakt het goed en bedankt iedereen voor de steunbetuigingen in de voorbije dagen”, aldus Visma – Lease a Bike.