Badmintonner Joran Kweekel heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de EK in Saarbrücken. Hij was in de tweede ronde te sterk voor Milan Dratva uit Slowakije (21-9 21-17).

De Fransman Toma Junior Popov of de Spanjaard Pablo Abian wordt de tegenstander van Kweekel in de achtste finale. Mark Caljouw kan zich ook nog bij de laatste zestien voegen. Hij speelt woensdagavond tegen de Duitser Matthias Kicklitz.