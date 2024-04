Kelderman mist Giro d’Italia door traag herstel sleutelbeenbreuk

Wilco Kelderman kan namens Visma – Lease a Bike niet meedoen aan de Giro d’Italia. De Nederlandse ploeg meldt dat het herstel van zijn sleutelbeenbreuk langer duurt dan verwacht, waardoor de 33-jarige renner en het team hebben besloten de Ronde van Italië over te slaan. Koen Bouwman vervangt hem.

Het is een volgende tegenvaller voor Visma – Lease a Bike, dat na de val van Kelderman vorige maand in Parijs-Nice ook Wout van Aert en Jonas Vingegaard zag wegvallen door valpartijen. Het meedoen van Van Aert in de Giro is nog onzeker.

De Ronde van Italië duurt van 4 tot en met 26 mei.