Tennisser Griekspoor uitgeschakeld in Monte Carlo

Tennisser Tallon Griekspoor is in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld. Hij moest na een hoopgevende start zijn meerdere erkennen in Alex de Minaur, de nummer 11 van de wereld uit Australië (2-6 6-2 6-3).

De 27-jarige Griekspoor nam in de eerste set een voorsprong van 3-0. Bij een tussenstand 5-2 won hij opnieuw een game terwijl De Minaur serveerde. Griekspoor kwam in de eerste set zelf slechts eenmaal in de problemen tijdens zijn opslagbeurt. Hij stond één breakpoint toe en werkte die vakkundig weg.

De Minaur kreeg in de tweede helft veel meer grip op de service van de beste Nederlandse tennisser. Hij kreeg maar liefst acht breakpoints en verzilverde er twee. Griekspoor, de nummer 26 van de wereldranglijst, verloor in de derde set zijn servicebeurt bij een stand van 2-2. De 25-jarige De Minaur besliste de wedstrijd door bij een voorsprong van 5-3 weer een breakpoint te benutten.

Griekspoor versloeg de Duitser Dominik Köpfer in de eerste ronde van het sterk bezette graveltoernooi: 7-6 (2) 4-6 6-2. Hij strandde vorig jaar al in de eerste ronde van het toernooi van Monte Carlo. Griekspoor moest toen na drie sets zijn meerdere erkennen in de Zwitser Stanislas Wawrinka.