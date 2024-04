Van de Zandschulp verwacht in München te spelen na rugblessure

Tennisser Botic van de Zandschulp denkt op tijd fit te zijn voor het graveltoernooi van München van volgende week. De nummer 86 van de wereld gaf afgelopen weekend geblesseerd op in de kwalificaties van het masterstoernooi van Monte Carlo.

Volgens zijn management ging het om een rugblessure. “Maar de verwachting is dat hij gewoon in München kan spelen”.

Van de Zandschulp haalde de afgelopen twee jaar de finale op het toernooi in het zuiden van Duitsland. In 2022 gaf hij op tegen de Deen Holger Rune met ademhalingsproblemen en vorig jaar miste hij tegen Rune meerdere matchpoints in de eindstrijd. Het zijn de enige twee ATP-finales uit zijn loopbaan.

De 28-jarige Van de Zandschulp loopt na het toernooi van München de kans uit de top 100 te vallen. Daarmee komt deelname aan Roland Garros en Wimbledon in gevaar.