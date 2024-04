Wereldkampioene Kopecky rijdt Giro, deelname aan Tour onzeker

Wereldkampioene Lotte Kopecky doet in juli mee aan de Giro d’Italia, in tegenstelling tot haar ploeggenote Demi Vollering. Of de Belgische een maand later aan de Tour de France meedoet, is nog onzeker, zei SD Worx-Protime-ploegleider Danny Stam bij de Belgische eendagskoers Brabantse Pijl.

Kopecky (28) werd vorig jaar tweede in de Ronde van Frankrijk, achter Vollering. De 27-jarige Nederlandse heeft al bekendgemaakt haar titel te verdedigen, waar ze op 12 augustus in Rotterdam mee begint. Dat is vlak na de tijdrit en de wegwedstrijd op de Olympische Spelen, belangrijke doelen dit jaar voor ploeggenoten en rivalen Kopecky en Vollering.

De Ronde van Italië duurt dit jaar van 7 tot 14 juli. De olympische tijdrit staat voor 27 juli op het programma, de wegwedstrijd is op 4 augustus.