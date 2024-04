World Athletics introduceert bonus voor olympisch kampioenen

Olympisch kampioenen atletiek krijgen deze zomer in Parijs naast hun gouden medaille ook nog eens 50.000 dollar (46.000 euro) van atletiekbond World Athletics. Daarmee is de bond de eerste ter wereld die tot zo’n financiële beloning overgaat. Olympisch kampioenen krijgen vaak vanuit eigen land al wel een bonus.

Estafetteploegen moeten de 50.000 dollar delen. In totaal maakt World Athletics 2,4 miljoen dollar vrij voor het plan, geld dat afkomstig is van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Namens Nederland is onder anderen Femke Bol een kanshebber op olympisch goud.

World Athletics-baas Sebastian Coe vindt dat atleten recht hebben op de financiële beloning. “Hoewel het onmogelijk is een waarde te plakken op het winnen van een olympische medaille, denk ik dat het belangrijk is dat we ergens beginnen en ervoor zorgen dat een deel van de inkomsten die onze atleten op de Olympische Spelen genereren, direct terugvloeit naar degenen die de Spelen tot een wereldwijd succes maken”, aldus de Brit bij de aankondiging.

Vanaf de Spelen in 2028 in Los Angeles kunnen ook winnaars van olympisch zilver en brons rekenen op een geldbedrag.