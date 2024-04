Handbalsters openen OKT met duidelijke zege op Argentinië: 34-22

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste horde richting deelname aan de Olympische Spelen van Parijs foutloos genomen. De ploeg van bondscoach Per Johansson won met 34-22 van Argentinië op het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Bij rust leidde de ploeg met 19-16. Angela Malestein was topscorer met zes treffers.

Tsjechië is vrijdag de tegenstander in Torrevieja en zondag volgt een treffen met gastland Spanje. De eerste twee in het toernooi plaatsen zich voor het olympisch toernooi. Oranje deed twee keer mee aan de Spelen. In Rio 2016 verloor de ploeg de strijd om het brons, in Tokio 2021 waren de kwartfinales het eindstation.

De handbalsters speelden eind vorig jaar ook tegen de Argentinië op het WK. Toen was er een ruime overwinning van 41-26. Bondscoach Johansson had zijn speelsters vooraf nog gewaarschuwd voor onderschatting, maar dat leek niet echt aangekomen. De ploeg verkeek zich in de eerste helft behoorlijk op de gretigheid van de Argentijnse ploeg. Na vijf minuten stond Oranje al met 5-0 achter. Keepster Yara ten Holte zag de ballen langs haar heen vliegen en aanvallend was de ploeg niet scherp.

Geleidelijk kwam Nederland beter in zijn spel, mede dankzij doelpunten van ervaren krachten als Lois Abbingh, Angela Malestein, Laura van der Heijden en Kelly Dulfer. Het duurde echter tot de 27e minuut voordat Oranje voor het eerst in de wedstrijd op gelijke hoogte kwam (15-15). Door goals van Malestein, Abbingh en Zoë Sprengers ging de ploeg met een voorsprong van 19-16 de rust in.

In de tweede helft stribbelde de Zuid-Amerikaanse ploeg nog even tegen, maar na een minuut of tien begon de score aan Nederlandse zijde op te lopen. Alle speelsters maakten wel een of meer doelpunten. Ook Nathalie Hendrikse liet zich gelden met treffers vanuit de rechterhoek. Ze speelt als 29-jarige haar eerste grote toernooi als international. Estavana Polman bleef de hele wedstrijd op de bank. De vedette sloot ook later aan bij de ploeg, omdat ze wat sukkelde met blessures.