Medvedev uitgeschakeld in Monte Carlo na nieuwe uitbarsting

De Russische tennisser Daniil Medvedev is in de achtste finales van het masterstoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld. De nummer 4 van de plaatsingslijst moest met 6-3 7-5 zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Karen Chatsjanov, de mondiale nummer 17.

Medvedev had net als woensdag ruzie met de umpire van dienst. Hij was het niet eens met de beslissingen van Carlos Bernardes, die hem in de slotfase een puntstraf gaf.

“Het is de tweede dag op een rij. Jongens, open jullie ogen. Doe iets. De bal is uit”, ging Medvedev tekeer. Hij vond dat Bernardes had moeten ingrijpen toen een bal van Chatsjanov uit was. “Ze weten niet meer hoe ze een wedstrijd moeten leiden. Wie gaat er actie ondernemen en verantwoordelijkheid nemen?”

Medvedev was woensdag al furieus en schudde tijdens een discussie met de scheidsrechter hevig aan het dakje van de stoel waarop hij zat.

De 28-jarige Medvedev haalde vorige maand de finale in Indian Wells en de laatste vier in Miami.