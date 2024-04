Van de Zandschulp breekt al na paar maanden met coach Örtegren

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft al na een paar maanden de samenwerking met de Zweedse coach Johan Örtegren beëindigd. De nummer 86 van de wereld werkte pas sinds begin december samen met de Scandinaviër. De breuk ontstond al voor het gravelseizoen.

Örtegren was de opvolger van coach Sven Groeneveld, met wie Van de Zandschulp ook maar een paar maanden samenwerkte. De Veenendaler hoopte samen met de Zweed een langdurige werkrelatie op te bouwen, die had moeten leiden tot een terugkeer naar de top 50.

“Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging en om deel uit te maken van ‘Team Botic’. Hij heeft een interessant spel en kan op veel verschillende manieren punten winnen. Ik geloof echt in zijn potentieel als toptennisser en ik kijk er erg naar uit om deze samenwerking aan te gaan”, liet de voormalig coach van Grigor Dimitrov eind vorig jaar nog optekenen.

De 28-jarige Van de Zandschulp kent vooralsnog een teleurstellend seizoen. Op de tien toernooien die hij speelde, boekte hij maar vijf zeges. De Nederlander komt volgende week in actie op het ATP-toernooi van München, waar hij vorig jaar en in 2022 de finale haalde. Hij liet een jaar geleden in de eindstrijd matchpoints onbenut tegen de Deen Holger Rune.