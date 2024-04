Brady (46) sluit tijdelijke rentree in American football niet uit

Tom Brady sluit een tijdelijke rentree in het American football niet uit. Dat zei de 46-jarige quarterback in een podcast. De speler die in zijn carrière zeven keer de Super Bowl won, overweegt alleen een terugkeer als er bij clubs uit de NFL quarterbacks door blessures wegvallen.

“Ik ben er niet op tegen”, zei Brady, die ook maar meteen de twee clubs noemde waarin hij zou willen instappen, namelijk zijn oude team New England Patriots en Las Vegas Raiders, het team waarvan hij mede-eigenaar wil worden.

“Ik weet niet of ze me zullen toelaten als ik eigenaar word van een NFL-team”, aldus Brady, die in februari 2023 afscheid nam van de sport. “Maar ik zal altijd in goede vorm zijn. Ik zal altijd de bal kunnen gooien.”

Brady won zes van zijn zeven Super Bowls met de Patriots.