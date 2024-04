De Roon gaat wel even genieten van zege Atalanta bij Liverpool

Voetballer Marten de Roon sprak van een perfecte avond voor hem en zijn ploeg Atalanta, na de 3-0-overwinning in en bij Liverpool. “Hier gaan we wel van genieten”, zei hij bij Veronica. “Ik denk dat dit voor een club als Atalanta wel in de geschiedenisboeken komt.”

De Roon was de aanvoerder van de Italianen die uitgingen van een lastige avond op Anfield, maar na de zege een goede uitgangspositie hebben om volgende week de halve finales te halen. “Je krijgt Liverpool bij de loting en weet dat het lastig wordt. We moeten er van genieten, dan zien we wel waar we eindigen, zeiden we tegen elkaar. Het werd voor ons een perfecte wedstrijd. We hadden een beetje geluk aan onze zijde met hun kansen, maar hebben een goede wedstrijd gespeeld met intensiteit en hebben in hun opbouw goed ballen afgepakt.”

De Roon speelde de hele wedstrijd, net als teamgenoot Teun Koopmeiners. Op het veld had de international al kort contact gehad met Liverpool-collega’s Virgil van Dijk en Cody Gakpo. “Ik heb ze al even gesproken en ga zo nog even met Ryan kletsen”, verwees hij naar Ryan Gravenberch die bij Liverpool op de bank bleef. “En het misschien een klein beetje inwrijven.”