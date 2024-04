Djokovic na set met zeven breaks naar laatste vier in Monte Carlo

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek bij de laatste vier op het masterstoernooi van Monte Carlo. De nummer 1 van de wereld sloeg zich met 7-5 6-4 langs de Australiër Alex de Minaur.

In de tweede set vielen er liefst zeven servicebreaks te noteren. Djokovic leverde drie keer zijn opslaggame in, De Minaur vier keer. Na afloop konden beiden er aan het net wel om lachen. “Hij is een erg ’tricky’ tegenstander en dan spelen we ook nog op gravel. We maakten veel fouten. Aan het net zeiden we ook dat het een lelijke wedstrijd was”, zei Djokovic na afloop. “Maar een zege is een zege.”

Djokovic neemt het zaterdag in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Ugo Humbert en de Noor Casper Ruud. De andere halve finale gaat tussen de Italiaan Jannik Sinner en Stefanos Tsitsipas uit Griekenland. Sinner had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Deen Holger Rune: 6-4 6-7 (6) 6-3.

De 36-jarige Djokovic kan in Monte Carlo zijn eerste masterstoernooi van het jaar winnen. In Indian Wells verloor hij in de derde ronde en hij meldde zich vervolgens af voor het masterstoernooi van Miami.