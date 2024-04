Golfer DeChambeau leider na onvolledige eerste ronde Masters

De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau leidt na de eerste, enigszins verregende dag van de Masters. Hij noteerde op de Augusta National een ronde van 65 slagen, zeven onder par, en heeft één slag voorsprong op zijn landgenoot Scottie Scheffler. De nummer 1 van de wereldranglijst kwam uit op 66 slagen (-6). Scheffler won het major toernooi in 2022.

De derde plaats is voor de Deen Nicolai Højgaard, die op vijf slagen onder par staat, maar nog drie holes moet afmaken. Hij was een van de spelers die geen volledige ronde van achttien holes kon afwerken door de invallende duisternis. De Masters was donderdag een paar uur later begonnen door zware regenval.

Højgaard moet vrijdagochtend de eerste ronde afmaken en dan meteen doorgaan met de tweede ronde. Dat geldt ook voor Tiger Woods, die nog vijf holes uit de eerste ronde moet voltooien. De vijfvoudig winnaar van de Masters deelt voorlopig de zeventiende plaats met 1 onder par.

Voor de 48-jarige Woods wordt het een fysieke opgave. De Amerikaan ondervindt nog altijd veel ongemak van de gevolgen van een ernstig auto-ongeluk, waarbij hij zijn rechterbeen verbrijzelde. Ook zijn enkel leed grote schade. Het was ook lang onzeker of hij kon starten in de Masters. Hij hoopt vrijdag voor de 24e keer op rij de ‘cut’ te halen, oftewel in de bovenste helft van het deelnemersveld te staan na de tweede ronde. Alleen die spelers mogen het toernooi in het weekeinde afmaken.

“Het wordt een lange en pittige wandeling” zei Woods. “Het is een van de meest heuvelachtige golfbanen, maar het lichaam is in orde.”