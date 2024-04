GP in Zandvoort in 2025 op 31 augustus

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort vindt volgend jaar op 31 augustus plaats. Dat blijkt uit de nieuwe kalender voor het volgend seizoen die het Formula One Management vrijdag bekendmaakte. De Grote Prijs van Nederland staat deze zomer zes dagen eerder op het programma, op 25 augustus.

“We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor dit jaar en dat ziet er veelbelovend uit. Ondertussen staan we met Formula One in Zandvoort goed op de kaart en we zijn blij met de datum voor 2025”, zei Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, in een persbericht.

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort ziet ook de voordelen van de datum in 2025. “We zijn verheugd om ook dan de koningsklasse van de autosport weer in ons dorp te ontvangen. Deze datum sluit aan op de zomervakantie waardoor ons seizoen verlengd wordt”, aldus de burgemeester.

Max Verstappen won de laatste drie edities van de race in Zandvoort, die sinds 2021 weer op de kalender staat.