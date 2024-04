Handbalsters dicht bij plaatsing Spelen na ruime zege op Tsjechië

De Nederlandse handbalsters zijn dicht bij plaatsing voor de Olympische Spelen. Oranje was op het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja met duidelijke cijfers te sterk voor Tsjechië. Het werd 32-18. Bij rust was het al 18-6.

Oranje nam direct een ruime voorsprong en na zeven minuten vroeg de Tsjechische bondscoach al een time-out aan. “We moeten niet bang zijn en ons werk uitvoeren”, zo sprak hij zijn ploeg toe. De Tsjechische speelsters waren zichtbaar onder de indruk in de beginfase. Pas bij 7-0 deden ze wat terug. In het restant was het geen moment spannend meer in het Spaanse sportpaleis, waar plukjes Oranje-fans zich hadden verzameld.

Donderdag had Nederland al overtuigend gewonnen van Argentinië: 34-22. Mocht Spanje later op de avond (21.00 uur) ook van Argentinië winnen, dan is Oranje zeker van deelname aan de Spelen.

Zondag treffen Nederland en Spanje elkaar, mogelijk slechts voor de groepswinst.