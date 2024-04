Handbalsters zeker van Spelen na zege Spanje op Argentinië

De Nederlandse handbalsters doen komende zomer opnieuw mee aan de Olympische Spelen. Op het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja was Spanje vrijdagavond met 26-23 te sterk voor Argentinië. Door die uitslag is Oranje zeker van een plek bij de beste twee in de poule van vier.

Oranje had eerder op de avond met 32-18 gewonnen van Tsjechië. Argentinië werd eerder al met 34-22 verslagen door de Nederlandse ploeg.

Nederland deed twee keer eerder mee aan de Spelen. In Rio 2016 verloor de ploeg de strijd om het brons, in Tokio 2021 waren de kwartfinales het eindstation.

Zondag treffen Nederland en Spanje elkaar nog. Dat duel draait alleen om de groepswinst.