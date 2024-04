Nageeye wil record lopen én heel blijven in marathon Rotterdam

Abdi Nageeye wil zondag vooral verstandig lopen in de marathon van Rotterdam. “Ik wil mezelf met het oog op de Olympische Spelen niet in de vernieling lopen”, zei de 35-jarige marathonloper in aanloop naar de wedstrijd op zondag. “Maar ik heb een van mijn beste voorbereidingen ooit gehad, dus ik wil zeker wel mijn Nederlands record verbeteren.”

Dat record staat op 2.04.56 en Nageeye liep die tijd in 2022, toen hij als eerste Nederlander de marathon van Rotterdam bij de mannen won. “Ik ga voor een tijd van onder de 2 uur 4. De omstandigheden zullen ook bepalen of ik dat aankan. Het is een olympisch jaar belangrijk dat ik heel blijf, goed loop en daar vertrouwen uit haal voor de Spelen.”

Het relatief vlakke parcours in Rotterdam is niet te vergelijken met het heuvelachtige traject dat de hardlopers voor de voeten krijgen in Parijs. “Dat is een zeer zwaar parcours en ik ben al langer bezig met de specifieke voorbereiding op die race. Ik weet dat veel andere atleten kijken naar hoe ik train, dus ik ga er niet te veel over prijsgeven”, zegt Nageeye, die drie jaar geleden iedereen verraste met een zilveren medaille op de marathon bij Olympische Spelen van Tokio.

Ook Nageeye zal zondag denken aan de Keniaan Kelvin Kiptum, die eigenlijk de blikvanger had moeten zijn in Rotterdam. De verongelukte wereldrecordhouder (2.00.35) had in de klassieker door de Maasstad als eerste man onder de 2 uur willen lopen op de 42,195 kilometer. “Ik ben een aantal dagen van slag geweest door zijn overlijden, maar heb het nu wel verwerkt. Het helpt dat het alweer een tijdje geleden is. Was het nog maar net gebeurd, dan zou het zondag allemaal veel emotioneler worden.”