Schaatsploeg Jumbo-Visma contracteert Belgische sprinter Vosté

Schaatsteam Jumbo-Visma heeft de Belg Mathias Vosté gecontracteerd. De 29-jarige sprinter, in het bezit van de Belgische records op de 500 en 1000 meter, komt over van Team Novus.

“Dit is een heel mooie verrassing. Om eerlijk te zijn, had ik er niet meer op gerekend”, zei Vosté via zijn nieuwe ploeg. “Als buitenlander is het niet makkelijk om in een commerciële ploeg terecht te komen. Zeker als je uit een land als België komt, is het voor weinig mensen weggelegd. Ik ben blij dat ik één van de gelukkigen ben.”

Vosté heeft zijn transfer naar Jumbo-Visma mede te danken aan zijn prestaties in de tweede seizoenshelft. De Belg scherpte bij de vijfde wereldbeker in Salt Lake City zijn eigen nationale records op de 500 meter (34,92) en 1000 meter (1.07,46) aan en greep bij de zesde wereldbeker in Quebec net naast een podiumplek op de 1000 meter. Bij het WK sprint in Inzell eindigde hij mede dankzij zijn twee tweede plekken op de 1000 meter als zevende in het eindklassement.