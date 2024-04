Baansprinters overtuigen in laatste teamsprint voor de Spelen

De Nederlandse baansprinters hebben op de wielerpiste van het Canadese Milton hun laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale van de teamsprint veel te snel voor het team van Groot-Brittannië. Als regerend olympisch en wereldkampioenen realiseerden ze in de derde wedstrijd om de Nations Cup een tijd van 41,860 seconden, veel sneller dan de Britten die uitkwamen op 42,712.

Ook de vrouwen pakten het goud in Milton. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet versloegen Mexico in de finale: 46,265 tegen 46,818.

De tijd van de mannen was ook beduidend beter dan die waarmee de Australiërs de voorgaande twee wedstrijden om de Nations Cup hadden gewonnen. Nederland deed niet mee in Adelaide en miste in Hongkong kwalificatie door ziekte van Lavreysen. Australië, de grootste concurrent van Nederland in de strijd om de olympische titel, kwam geen enkele keer uit onder de 42 seconden.

Op de teamsprint starten drie renners van wie er na elke ronde één afvalt. De derde renner – in dit geval Hoogland – bepaalt de eindtijd. De Nederlanders rijden tot de Spelen van komende zomer geen wedstrijden meer.