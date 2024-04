Tennissters sluiten in Billie Jean King Cup af met vijfde zege

De Nederlandse tennissters hebben de speelweek in de Billie Jean King Cup afgesloten met een zege op Oostenrijk. Door de vijfde overwinning van de week eindigde de ongeslagen ploeg van captain Elise Tamaëla als eerste bij de wedstrijden in Oeiras, waar plaatsing voor de play-offs van het landentoernooi op het spel stond.

Suzan Lamens (24), de nummer 164 van de wereld, vervulde opnieuw een hoofdrol tegen Oostenrijk. Ze was in het enkelspel met 6-3 6-1 te sterk voor Sinja Kraus en won vervolgens samen met Demi Schuurs ook het dubbelspel. Lamens en Schuurs waren Kraus en Tamira Paszek met 7-5 6-3 de baas.

Oranje won in de eerste groep van Turkije, Letland en Portugal en verzekerde zich daarmee al van een plek in de play-offs van het landentoernooi. Vervolgens was Nederland ook de beste in de daaropvolgende groep van drie groepswinnaars. Die groepswinst was van minder groot belang.