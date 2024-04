Baanrenner Lavreysen wint ook laatste keirin voor Spelen

Harrie Lavreysen heeft in zijn laatste wedstrijdweekend voor de Olympische Spelen ook zijn tweede zege binnen. Op de Nations Cup in het Canadese Milton won de 27-jarige Nederlander de keirin, voor zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. De Brit Jack Carlin werd derde.

Lavreysen en Hoogland wonnen vrijdagavond al samen met Roy van den Berg overtuigend de teamsprint. Zondag komen de twee nog in actie op de individuele sprint. Daarna richten ze zich alleen nog op trainingen om zich voor te bereiden op de Spelen van Parijs. Lavreysen hoopt daar drie keer goud te pakken.

Hetty van de Wouw greep op de sprint in Milton naast het brons. Luz Daniela Gaxiola Gonzalez uit Mexico was in een onderling duel te sterk. Voor Jan-Willem van Schip zat er op het onderdeel omnium niet meer in dan de zevende plek.