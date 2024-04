Nadal geniet nu al van terugkeer op tennisbaan in Barcelona

Rafael Nadal geniet nu al volop van zijn terugkeer op de tennisbaan in Barcelona. “Ik ben de afgelopen twee jaar natuurlijk maar weinig bij toernooien geweest. Dus om hier al te zijn, mensen te zien en met andere tennissers te kunnen trainen maakt me gelukkig”, zei de twaalfvoudig winnaar bij de loting voor het toernooi van komende week. Het wordt pas zijn vierde toernooi sinds begin vorig jaar.

“Ik ben natuurlijk blij om hier te zijn. Barcelona is een plek waar ik veel plezier heb beleefd en waar ik delen van mijn leven heb doorgebracht,” zei Nadal, die het toernooi in eigen land in 2005 voor het eerst en in 2021 voor het laatst won.

De 37-jarige Nadal trainde zaterdagmiddag in Barcelona al met de Rus Andrej Roeblev, wat er soepel uitzag. De Spaanse 22-voudig grandslamwinnaar moest het na zijn uitschakeling in januari in Brisbane weer rustig aan doen door een nieuwe heupblessure. Hij miste de Australian Open en alle toernooien sindsdien. Ook in 2023 speelde Nadal maar twee toernooien door heupklachten.