Nageeye wist al snel in marathon: niemand gaat mij eraf lopen

Abdi Nageeye zei het echt. Hij liep zo makkelijk in de marathon van Rotterdam, dat het voelde alsof hij aan het joggen was. “De benen voelden zo goed. Na 15 kilometer had ik nog geen zweetdruppel op mijn hoofd”, zei de 35-jarige atleet, die voor de tweede keer in zijn carrière de hardloopklassieker door de Maasstad won.

Hij vertrok op het schema van het parcoursrecord, maar die tijd van 2.03.36 bleek niet haalbaar. Nageeye scherpte wel zijn Nederlands record aan met elf seconden en zette het op 2.04.45. “De temperatuur was perfect, maar er stond wel behoorlijk wat wind. Dat was wel balen, maar verder was het genieten. Ik wist al snel, niemand gaat mij eraf lopen.”

Er was slechts één hapering in zijn wedstrijd over 42,195 kilometer. Na ongeveer 34 kilometer stapte Nageeye op een putdeksel en voelde hij een pijnscheutje door zijn gevoelige hamstring. “Toen was er even de twijfel; ga ik op safe lopen of vol door. Ik heb toen de Kenianen op kop laten lopen en zij lieten het tempo zakken. Dat kwam mij goed uit, want met het oog op de Olympische Spelen was het niet de bedoeling dat ik me helemaal kapot zou lopen.”

Achter de rug van de Ethiopiër Amedework Walelegn, met wie hij samen naar de finish op de Coolsingel rende, voelde Nageeye zich zeker van zichzelf. “Ik heb inmiddels veel ervaring. Als ik moet jagen en strijden, komt de beste Abdi naar boven. Ik schat mijn tegenstanders meestal goed in. Ik kijk naar hun gezichten en zie hoe ze zich voelen.”

Hij voelde zich de laatste kilometer ‘gedragen’ door het publiek. De winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Tokio sprintte weg bij Walelegn en soleerde naar de meet. Daarna had hij nog de puf om met de Nederlandse vlag om de schouders een ereronde langs de mensenmassa op de Coolsingel te lopen. “Het was ongelooflijk. Ik hoorde alleen maar mijn naam roepen; Abdi Abdi. Ik voelde me zo goed nog, ik kon heel goed hardlopen in de laatste kilometers. Rotterdam is echt de mooiste marathon. Dit was een goede test voor de olympische marathon in Parijs. Ik ga nu vol vertrouwen de voorbereiding in.”