Zwemster Van Roon pakt tweede olympisch startbewijs op 50 vrij

Valerie van Roon heeft de tweede Nederlandse startplek op de 50 meter vrije slag voor de Olympische Spelen in Parijs veroverd. De 25-jarige zwemster voldeed tijdens de Eindhoven Qualification Meet met 24,62 seconden aan de limiet en was ook sneller dan landgenote Kim Busch eerder. Ze is nu samen met Marrit Steenbergen zeker van een startbewijs op de 50 meter vrije slag in Parijs.

Steenbergen was eerder met 24,42 al de snelste Nederlandse op dit nummer. Busch stond daarachter op een tweede plaats met 24,68. Van Roon was in Eindhoven met 24,62 echter sneller en klopte in een rechtstreeks duel ook Busch, die derde werd met 24,79. De zege in Eindhoven ging naar de Franse zwemster Melanie Henique in 24,60.

Zwemmer Caspar Corbeau was op de 100 meter schoolslag met 59,66 nipt sneller dan Arno Kamminga, die een honderdste van een seconde later aantikte. Beide zwemmers moesten de zege echter laten aan de Duitser Melvin Imoudu, die met 59,33 beduidend rapper was. Corbeau en Kamminga zijn al zeker van een olympisch startbewijs op de 100 meter schoolslag.