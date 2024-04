Amerikaanse golfer Scheffler wint titel op Masters

Golfer Scottie Scheffler heeft zondag bij de Masters in Augusta de titel gewonnen. Het is de tweede Masters-titel voor de Amerikaan in drie jaar tijd. De nummer 1 van de wereldranglijst won het major toernooi in de Amerikaanse staat Georgia eerder in 2022.

De 27-jarige Scheffler greep zaterdag in de voorlaatste ronde al de leiding. In de laatste ronde kwam hij tot 68 slagen (vier onder par). Hierdoor kwam zijn totaal uit op 277 (elf onder par). De Zweedse debutant Ludvig Aberg werd tweede met 281 slagen.

De Amerikaan Collin Morikawa kwam in de laatste ronde tot 74 slagen en eindigde op een gedeelde derde plaats met landgenoot Max Homa en de Engelse Tommy Fleetwood. Hun totaal kwam uit op 284.

Golflegende Tiger Woods, die zaterdag nog zorgde voor een persoonlijk negatief record van 82 slagen (tien boven par), sloot af met 77 slagen. Hij eindigde hierdoor op 304 (16 over par).