Dopingschorsing van 3 jaar voor oud-winnaar marathon Rotterdam

Marathonloper Marius Kimutai is voor drie jaar geschorst omdat hij is betrapt op doping. Dat meldt de onafhankelijke dopingautoriteit in de atletiek AIU. Kimutai, van oorsprong Keniaan, won in 2017 de marathon van Rotterdam. Vorig jaar was de atleet namens Bahrein de beste in de marathon van Barcelona.

De 31-jarige Kimutai kreeg eind maart onverwacht bezoek van dopingcontroleurs. Die namen monsters urine en bloed af. Bij analyse werd in beide monsters het verboden prestatiebevorderende middel epo aangetroffen. Kimutai heeft tegen de AIU zijn vergrijp bekend. Zijn schorsing is per 28 maart ingegaan.