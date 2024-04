Ethiopiër Lemma wint marathon Boston na lange solo

De Ethiopische atleet Sisay Lemma heeft de marathon van Boston op zijn naam geschreven. De 33-jarige marathonloper won in een tijd van 2.06.17 en bleef daarmee zijn landgenoot Mohamed Esa en de Keniaan Evans Chebet voor. Chebet had de marathon de afgelopen twee jaar gewonnen.

Lemma won afgelopen najaar de marathon van Valencia in 2.01.48. In 2021 was hij de beste in de marathon van Londen.

De Ethiopiër ging er al vroeg vandoor en liep het grootste deel van de 42,195 kilometer alleen. Van zijn ruime voorsprong van 2 minuten halverwege had hij op de finish nog 41 seconden over op Esa.

De zege bij de vrouwen ging net als vorig jaar naar Hellen Obiri uit Kenia. Ze won in 2.22.37 voor haar landgenoten Sharon Lokedi en Edna Kiplagat, die eerder de beste was in 2017.