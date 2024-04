Golf telt na zege in Masters even niet meer voor Scheffler

Scottie Scheffler heeft zijn status als beste golfer van de wereld bevestigd met een overtuigende zege in de Masters. Lang nagenieten van het bijbehorend beroemde groene jasje is er niet bij, want de 27-jarige Amerikaan kan elk moment voor de eerste keer vader worden.

“De prioriteiten veranderen zeer binnenkort, waarbij het golf even naar de achtergrond verdwijnt. Mijn toekomstige zoon of dochter en mijn vrouw krijgen nu even alle aandacht”, zei Scheffler op de persconferentie na afloop van het majortoernooi in Augusta (Georgia).

“De concurrentie moet niet denken dat ik mijn clubs in de garage opberg. Ik ga absoluut eerst even genieten van de geboorte van mijn eerste kind en tijdelijk luiers verschonen, maar de liefde voor de sport zal niet verdwijnen. Ik hou van de competitie.”

Scheffler won al voor de tweede keer de Masters. Hij was in 2022 ook de beste op de Augusta National Golf Course. De winnaar incasseerde een bonus van 3,6 miljoen dollar, omgerekend 3,4 miljoen euro.

Het toernooi dreigde in de vierde ronde een spannend slot te krijgen, maar met drie birdies op de laatste zes holes nam Scheffler afstand van de concurrentie. Hij won met 11 onder par en had vier slagen minder dan de Zweedse debutant Ludvig Åberg. De Amerikanen Collin Morikawa en Max Homa en de Engelsman Tommy Fleetwood deelden de derde plaats met -4.

“Ik kan moeilijk onder woorden brengen wat het betekent om dit toernooi voor de tweede keer te winnen. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Hopelijk dringt het daar een beetje tot me door.”

Golflegende Tiger Woods, die zaterdag nog zorgde voor een persoonlijk negatief record van 82 slagen (tien boven par), sloot af met 77 slagen. Hij eindigde hierdoor als laatste met 16 slagen boven par.