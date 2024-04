Nadal bevestigt deelname aan tennistoernooi van Barcelona

Rafael Nadal heeft bevestigd dat hij deze week zijn rentree maakt tijdens het tennistoernooi van Barcelona. “Dinsdag sta ik op de baan”, zei de 37-jarige Spanjaard, die aangaf dat hij niet wist of hij kon spelen toen hij in Barcelona arriveerde.

“Ik doe alsof dit mijn laatste jaar is en wil van elk moment genieten”, zei Nadal tijdens een persconferentie. “Ik voel me klaar om morgen te spelen. Voor mij is het een genot om hier te zijn.”

Voor Nadal is het zijn eerste toernooi na drie maanden afwezigheid en pas zijn vierde sinds begin vorig jaar. Begin januari kreeg de 22-voudig grandslamwinnaar op het toernooi van Brisbane te maken met een nieuwe heupblessure. Hij meldde zich begin april nog af voor het masterstoernooi van Monte Carlo, omdat hij zich nog niet fit genoeg voelde.

Nadal, die twaalf keer de titel won in Barcelona, verklaarde dat hij zich goed voelde tijdens de oefensessies in de Catalaanse stad. “De trainingsweek was positief en ik wil mijn best doen. Ik kan geen blessure-update geven omdat de lijst lang is. Ik kan alleen maar vertellen dat ik me vandaag goed genoeg voel om morgen op de baan te staan en dat betekent veel.”

Nadal begint het toernooi dinsdag tegen de Italiaan Flavio Cobolli, de nummer 63 van de wereld die zestien jaar jonger is.